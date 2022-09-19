سكرتير محافظ الجيزة يتابع أعمال النظافة بمركز منشأة القناطر قبل بدء الدراسة

كتبت - مرام محمد

تفقد محمد نور الدين السكرتير العام المساعد ل محافظ الجيزة ، أعمال النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة المحلية بأبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر، للتأكد من حسن سير العمل ومدى الالتزام بأداء الأعمال اليومية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحليه القروية بالمراكز والمدن.

وشدد سكرتير المحافظ، على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتأكيد على تفعيل منظومة الجمع السكنى وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى مع الحفاظ على نظافة الترع والمصارف التى تم تبطينها والتواصل الدائم لحل مشاكل المواطنين وإبراز جهود الدولة فى كافة الخدمات.

كما عقد سكرتير المحافظ، اجتماعا مع رؤساء الوحدات القروية ونواب رئيس المركز والمدينة، بحضور محمد عبد الراضى رئيس المركز والمدينة بمنشأة القناطر، شدد خلاله على التأكد من جاهزية المدارس بالقرى لاستقبال العام الدراسي الجديد وإزالة كافة المعوقات الداخلية والخارجية أمام المدارس مع استمرار أعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق.