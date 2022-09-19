سقوط طفل من الطابق الثالث أثناء اللعب في أوسيم

بهجت أبو ضيف

سقط طفل من الطابق الثالث مما أسفر عن إصابته بأوسيم، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفل من نافذة مسكنه في أوسيم، بإجراء التحريات تبين للرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، أن الطفل المصاب يبلغ من العمر 5 سنوات، اختل توازنه وسقط خلال اللعب من الطابق الثالث، مما أسفر عن إصابته بكسور.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.