اليوم السابع
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سقوط طفل من الطابق الثالث أثناء اللعب في أوسيم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:45 م
سقوط طفل من الطابق الثالث أثناء اللعب في أوسيم اسعاف _ارشيفية
بهجت أبو ضيف

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سقط طفل من الطابق الثالث مما أسفر عن إصابته بأوسيم، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط طفل من نافذة مسكنه في أوسيم، بإجراء التحريات تبين للرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، أن الطفل المصاب يبلغ من العمر 5 سنوات، اختل توازنه وسقط خلال اللعب من الطابق الثالث، مما أسفر عن إصابته بكسور. 
 
تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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