وأضاف نيتشايف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين - "أن تلك العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا سمحت للجانب الألماني بأن يكون وسيطًا في حوار موسكو مع الغرب".

وأوضح أن السلطات الألمانية ترفض العلاقات الخاصة بين بلادنا وشعوبنا، التي بنتها الأجيال السابقة بشق الأنفس وربطتنا حتى في أصعب الأوقات، وهذا ما ميز الألمان دائما عن صفوف الغرب وسمح لبرلين بالعمل كوسيط يعرف ويفهم روسيا ومصالحها بشكل أفضل من الآخرين".

وتابع السفير الروسي لدى برلين "أن ألمانيا امتنعت لعقود من الزمن عن إرسال أسلحة، وخاصة المعدات الثقيلة، إلى مناطق النزاعات المسلحة، حيث كان هناك إجماع سياسي داخلي فيها بهذا الشأن، ولكن الآن تغيرت السياسة الألمانية"، مشيرا إلى أنه سيكون لمثل هذا التحول تأثير سلبي على العلاقات الثنائية خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع الإمداد بالأسلحة من الدبابات وناقلات الجنود، الذي يجري مناقشته حاليا بنشاط كبير.