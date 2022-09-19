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ساعة "بيج بن" تفشل في الرنين أثناء الصمت على الملكة إليزابيث الثانية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:24 ص
ساعة "بيج بن" تفشل في الرنين أثناء الصمت على الملكة إليزابيث الثانية ساعة بيج بن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام بريطانية، إن ساعة بيج بن فشلت في الرنين في الوقت الذي بدأت في دقائق الصمت على رحيل الملكة إليزابيث الثانية، في الثامنة مساء الليلة الماضية بتوقيت لندن، مما تسبب ذلك في انزعاج والإحراج لدى المسئولين في الحكومة البريطانية.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية عن التزام الصمت لمدة دقيقة، الأحد 18 سبتمبر، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تكريما لذكرى الملكة إليزابيث الثانية الراحلة .

وبعد فشل الساعة في الرنين، قال متحدث باسم البرلمان البريطاني: "نحن نحقق في هذا الأمر على وجه السرعة ولكننا واثقون من أنه لن يؤثر على مراسم دفن الملكة اليوم الإثنين"

ومن المقرر أن يرن برج الساعة على فترات مدتها دقيقة واحدة مع مغادرة موكب جنازة الملكة الرسمية من وستمنستر .

 

 


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جنازة الملكة اليزابيث

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الملك تشارلز

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جنازة الملكة اليزابيث الثانية



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