وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن آخر زلزال وقع حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لتايوان على بعد 66 كيلومترا جنوب غرب مدينة "هوالين" الساحلية وعلى عمق 13 كيلومترا.

من جانبه، قدر مكتب الأرصاد المركزي في تايوان قوة الزلزال بـ5.9 درجة.

وتتعرض تايوان للزلازل بشكل منتظم وتتسبب معظمها في أضرار طفيفة، لكن للجزيرة أيضا تاريخ طويل من الكوارث المميتة فقد تعرضت مدينة "هوالين" وهي منطقة سياحية لزلزال بقوة 6.4 درجة في عام 2018 أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة ما يقرب من 300 آخرين.

وفي سبتمبر 1999، تسبب زلزال بقوة 7.6 درجة في مقتل حوالي 2400 شخص في أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخ الجزيرة.