روسيا والصين تتفقان على زيادة التدريبات والدوريات المشتركة

موسكو (أ ش أ)

اتفقت روسيا والصين على زيادة التعاون بين وزارتى الدفاع لإجراء تدريبات ودوريات مشتركة، وتعزيز الاتصالات بين هيئات الأركان العامة فى البلدين.

وذكر بيان لمجلس الأمن القومى الروسى اليوم الاثنين، أنه عُقدت مشاورات بين سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى يانج جيتشي، بمشاركة ممثلين عن وزارات وإدارات الصين في مدينة نانبينج بمقاطعة فوجيان.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على مزيد من التعاون بين الإدارات العسكرية مع التركيز على التدريبات والدوريات المشتركة، وتعزيز الاتصالات بين هيئة الأركان العامة.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، فى البيان، "إن موسكو وبكين تدعوان بشكل مشترك إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة، وإلى التنمية الحرة ذات السيادة للدول على أساس هويتها الخاصة، بينما تعارض الدول الغربية ذلك".

وأضاف باتروشيف "أننا ندافع بشكل مشترك عن بناء نظام عالمي أكثر عدلا، ونرحب بالنمو للدول، التي تختار طريق التنمية الحرة السيادية على أساس هويتها وتقاليدها"، موضحا أن هذه العمليات تعارضها النخب السياسية في الغرب الجماعي، التي تسعى إلى فرض قيمها الزائفة على حساب مصالح شعوب العالم، والعمل دائما على أساس مبدأ فرق تسد".