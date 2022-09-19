روسيا: واشنطن اعترفت بإجراء بحوث بيولوجية على مواطنين "فقراء" في أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بوزارة الدفاع الروسية، أن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بإجراء بحوث بيولوجية على مواطنين من ذوي الدخل المنخفض في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجى، إن أوكرانيا فشلت في تفسير أسباب التدمير العاجل للأدلة والوثائق الخاصة بالأنشطة البيولوجية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن أوكرانيا تجاهلت تماما الأسئلة المتعلقة بالكميات غير المعقولة من المواد الخطرة والانتهاكات الجسيمة للشروط الخاصة بظروف الاحتفاظ بها.

وتابع قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجى،: لا يشكك المشاركون في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية في صحة الأدلة على البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الروسية سلمت الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية أدلة على تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية أمريكية في أوكرانيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجى،: بسبب التهديد بفرض عقوبات والمخاوف من رد فعل الولايات المتحدة، من بين 184 دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، شاركت 89 دولة فقط في الاجتماع.