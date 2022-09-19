رفع كفاءة وتطوير صينية الهوارية ضمن مبادرة 100 مليون شجرة في برج العرب

الاسكندرية -فريق المحافظات

رفع مركز ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، من خلال زراعة عدد 170 شجرة ، بصينية الهوارية، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة



وقال اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن إدارة الحدائق، قامت بزراعة عدد (50) خبيزة ،( 70 ) شرانيا ( 50) ابصال بصينية الهوارية، ضمن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.



وأضاف اللواء علاء يوسف، إلى أنه تم قص وتهذيب أشجار الفيكس، رفع المخلفات، رى المسطحات الخضراء ، وكذلك قص وتهذيب أشجار الفيكس ، وتقليم نخيل البرتشارديا ، ورش المساحات الخضراء ،وتقليم نخيل البرتشارديا بطريق جمال عبدالناصر، ونظافة الأحواض من الحشائش الغريبة بمشتل الإدارة.



ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.







تطوير صينية الهوارية



جانب من التطوير



زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100مليون شجرة



