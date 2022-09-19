وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه كان من المقرر أن يغادر كيشيدا طوكيو اليوم الاثنين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه سيبقى في اليابان حتى صباح غد الثلاثاء.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن وزير إدارة الكوارث تاني كويتشي ومسئولي إدارة الأزمات أطلعوا كيشيدا على الأضرار الناجمة عن العاصفة القوية والتنبؤات بما هو متوقع حدوثه.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للوزارات للعمل مع السلطات المحلية لتقييم حجم الضرر وتقديم الاستجابات الطارئة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

وقد تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عنيفة بشكل رئيسي في المناطق الغربية من اليابان.



