رئيس كوريا الجنوبية يدعو المسؤولين في بلاده إلى الاستعداد لإعصار نانمادول

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دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، الأحد، المسؤولين في بلاده إلى الاستعداد التام لإعصار نانمادول، حيث من المتوقع أن تكون جزيرة جيجو الجنوبية الكورية والساحل الجنوبي الشرقي تحت تأثير هذا الإعصار.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية قوله إن يون أصدر هذا التوجيه لوزير داخليته لي سانغ مين في قاعدة سيئول الجوية، قبيل مغادرته متوجها إلى لندن في رحلة تشمل ثلاث دول (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا).

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أنه من المثير للقلق أن يتسبب الإعصار في إلحاق أضرار إضافية بالبلاد، بما في ذلك بوهانغ وكيونغجو اللذان دمرهما إعصار هيننامور.

وحث يون السلطات المحلية في كوريا على الاستجابة بجدية لإعصار نانمادول إلى أقصى حد، مشددًا على ضرورة توخي الحذر بشكل خاص من أي ضرر يلحق بالمواطنين الكوريين.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية أن إعصار نانمادول بدأ في التحرك شمال غربًا فوق المياه بسرعة 210 كيلومترات جنوب شرق محافظة كاجوشيما اليابانية، موضحًا أن كوريا الجنوبية قد تقع تحت تأثير نانمادول ليلة الأحد حتى بعد ظهر غد الاثنين، بينما يمر الإعصار فوق المياه على بعد 130 كيلومترًا شمال غرب كاجوشيما بين منتصف الليل والساعة الثالثة صباح غد الاثنين.

وقد تشهد المناطق القريبة من ساحل كيونغ سانغ الكوري الجنوبي أمطارا غزيرة تصل إلى 150 ملم ورياحا قوية حتى غد الاثنين، حيث تخضع المنطقة بشكل غير مباشر لتأثير إعصار نانمادول.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الكوري الجنوبي إلى لندن اليوم لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، وسيتوجه بعد ذلك إلى نيويورك لإلقاء أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك في ثاني رحلة خارجية ليون منذ توليه منصبه في مايو ستتضمن أيضا كندا لتكون محطته الأخيرة.