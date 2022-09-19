رئيس جامعة كفر الشيخ: عقد ندوات إرشادية للحفاظ على البيئة

كفر الشيخ محمد سليمان

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الدولة المصرية، والتوجه إلى الجمهورية الجديدة، في إطار المشروعات القومية الكبيرة التي تنفذ على كافة ربوع مصر.

وأوضح رئيس الجامعة أهم المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منها "مبادرة حياة كريمة" التى تعتبر أهم المبادرات التي تستهدف المواطن المصرى البسيط، لتحسين كافة الخدمات المقدمة له، وتوفير حياة كريمة تليق به، ودعم القرى الأكثر احتياجا وتطويرها.

وأشار إلى دور الجامعة فى عقد ندوات توعوية وإرشادية والحفاظ على البيئة، ومشاركة صندوق مكافحة الإدمان بحملات توعية بين الطلاب للتوعية من خطورة تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى قوافل طبية إلى قرى المحافظة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لوكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعاملين بالإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما يقدموه من أنشطة تخدم المجتمع والبيئة بمحافظة كفر الشيخ.