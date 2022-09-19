رئيس جامعة طنطا: نخطط لتطبيق مؤشرات الاستدامة العمرانية داخل حرم الجامعة

تفقد اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، في زيارة مفاجئة مجمع الكليات الطبية، ورافقه خلال الزيارة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب احمد رشاد أمين عام الجامعة.

وجه الدكتور محمود ذكي خلال الزيارة، بضرورة تكثيف المناطق الخضراء والمظللة، وتحقيق مشاركة كبيرة من الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة"، لتوفير مساحات ملائمة لانتظار وجلوس الطلاب وممارسة الانشطة الطلابية، مشددا على أهمية استخدام تقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة في المظلات وأسطح مباني ومنشآت الجامعة للتحول نحو تجمعات تعتمد على الطاقة النظيفة وتحد من التلوث البيئي بالتكامل مع الدور الهام الذي تلعبه العناصر النباتية والخضراء في الحفاظ على البيئة.

وأشار رئيس الجامعة خلال تصريحاته، إلى أن زراعة 2000 شجرة متنوعة حتى الآن داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"، واستخدام الأشجار المستديمة الخضرة والمثمرة يحقق معدلات ايجابية في مؤشرات استدامة العمران في الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يكفل تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفا أن التفاصيل المعمارية والعمرانية لها بالغ الأثر في تحقيق التفاعل بين الطلاب والبيئة التعليمية، مع تعزيز روح الانتماء بين الطلاب لجامعتهم.

جامعة طنطا