رئيس جامعة سوهاج يتفقد منشآت كلية الصيدلة بالمقر الجديد.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، المباني والمنشآت الجديدة لكلية الصيدلة، وذلك بمقر الجامعة بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمود المنشاوي المشرف التنفيذي على مباني الكلية، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن المباني الجديدة تم تصميمها على أحدث الأكواد التي تلبي إحتياجات الجيل الرابع للجامعات، والتي تخضع للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية ورؤية مصر 2030، مؤكداً على أن الجامعة ستوفر كل الإمكانيات المادية اللازمة حتى تؤدي كلية الصيدلة رسالتها في خدمة المجتمع على أكمل وجه، إلى جانب تكامل رسالتها مع المنظومة الطبية بالجامعة، وذلك بالتزامن مع افتتاح المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والعمل على تطبيق منظومة الصيدلة الإكلينيكية، حيث متقوم بتحقيق نسب معدلات شفاء أعلى وترشيد للإستهلاك في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح الدكتور محمد صلاح، أن برامج كلية الصيدلة تشمل الفارم دي التقليدي والصيدلة الاكلينيكية، مشيراً إلى أنه تم إنشاء المباني على مساحة 6000 متر مقسمة إلى عدد 2 مبنى هم صيدلة وصيدلة 2، وتضم 6 مدرجات سعة كل منها 500 طالب و10 قاعات دراسة، وأيضا قاعة إحتفالات، إلى جانب 30 معمل طلابي و14 معمل بحثي.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي، أن الجامعة تحرص على استكمال المنشآت التعليمية بكلية الصيدلة بالمقر الجديد، وذلك لتحسين الخدمة التعليمية ولإستيعاب عدد أكبر من الطلاب، لافتاً إلى أنه تم مراعاة التجهيزات التقنية اللازمة لمنظومة التحول الرقمي والفيديوكونفرنس وشبكات المراقبة بالكاميرات والحماية المدنية، مع ضرورة أن تكون المباني صديقة للبيئة ودامجة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالمباني الجديدة خلال العام الجامعي القادم.



رئيس الجامعة امام مبنى الكلية



رئيس الجامعة داخل مقر الكلية



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المبنى



مبنى الكلية من الداخل (1)



مبنى الكلية من الداخل (2)