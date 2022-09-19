رئيس جامعة السادات ونائبه يختتمان تدريب مدربي مشروع تأهيل المقبلين على الزواج مودة

حضر الدكتور خالد محمود جعفر رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة قاعود وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات، ختام تدريب المدربين للمبادرة الرئاسية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والتى تتم برعاية وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لتدريب طلاب الجامعات المصرية.

وأشار رئيس الجامعة أن الجامعة تقوم بمبادرات التوعية فى كافة القضايا المصرية والمبادرات الرئاسية من خلال قطاعات الجامعة المختلفة كما قدم د.شريف محمد على نائب رئيس الجامعة الشكر للمتدربين الذين بلغ عددها 17 عضو هيئة تدريس وكان قد تم اختيارهم بعناية وفقاً لمعايير المشروع وقظ.

وأكد الدكتور أحمد الشاهد المنسق الفنى للمشروع بالجامعة أنه من المقرر أن يقوم المدربون الذين حضروا تدريب المدربين بتدريب الطلاب مع بداية العام الدراسى حيث قام بالتدريب الدكتور على سالم استشارى التدريب وأستاذ علم النفس بجامعة حلوان وقامت بتدريب الجوانب الصحية للأسرة الدكتورة بسمة محمد تمام أخصائية النساء والتوليد وبمتابعة أحمد محمد عباس المنسق التنفيذى لمبادرة تدريب طلاب الجامعات بالمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة وفى الختام تم تسليم الشهادات لأعضاء هيئة التدريس الذين أكملوا البرنامج التدريبى للمدربين لمشروع مودة الهادف لتأهيل المقبلين على الزواج.