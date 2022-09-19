اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يسجل كلمة تأبين بجنازة الملكة إليزابيث.. ويؤكد خلالها وقوف الشعب المصرى إلى جانب الشعب البريطانى

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:51 م
رئيس الوزراء يسجل كلمة تأبين بجنازة الملكة إليزابيث.. ويؤكد خلالها وقوف الشعب المصرى إلى جانب الشعب البريطانى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار - create photo by - David ParryPA Media Assignments

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية. 
 
create photo David ParryPA Media Assignments
 
وعقب مراسم الجنازة، سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية، هذا نصها: 
 
"أتوجه بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية، بأصدق التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. 
 
إن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة، ويتمنى له استمرار التقدم والازدهار".
 
 
 

مصطفى مدبولى

الملكه اليزابيث

السيسى

بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشارك فى حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث للمشاركين فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث.. وينقل تمنيات الرئيس السيسي للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار.. والملك تشارلز الثالث يشكر مصر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:12 م

مدبولى يشارك فى حفل استقبال أقامه الملك تشارلز للمشاركين فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:07 م

رئيس الوزراء يتوجه إلى لندن للمشاركة فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:27 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة