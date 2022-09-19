رئيس الوزراء يسجل كلمة تأبين بجنازة الملكة إليزابيث.. ويؤكد خلالها وقوف الشعب المصرى إلى جانب الشعب البريطانى

كتبت هند مختار - create photo by - David ParryPA Media Assignments

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وعقب مراسم الجنازة، سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية، هذا نصها:

"أتوجه بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية، بأصدق التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

إن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة، ويتمنى له استمرار التقدم والازدهار".