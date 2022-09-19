رئيس المصرية للاتصالات: استثمار 11مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تتولى تنفيذ كافة مشروعات حياة كريمة بكل قرى المرحلة الأولى من المبادرة بتكلفة مبدئية ستزيد عن 11 مليار جنيه في عدد 1700 قرية.

كما تعتزم استكمال دورها خلال المرحلتين الثانية والثالثة بالمبادرة، بهدف توفير البنية التحتية والتكنولوجية لقرى المبادرة.

أضاف "حامد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تنفذ مشروعات البنية التحتية التكنولوجية بعدد 68 قرية بمحافظة قنا، ونجحت الشركة في تحقيق نسب تنفيذ متقدمة بالمشروعات التي تنفذها بالمحافظة، لتقديم معدلات جيدة من خدمات الاتصالات ونقل البيانات، إضافة إلى مساندة تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي داخل محافظة قنا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة نجحت في توصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" إلى 18 ألف نقطة لجهات حكومية متعددة لتوفير خدمات التحول الرقمي للمواطنين مثل خدمات التموين، والتأمينات الاجتماعية، وبعض تطبيقات وزارة الاتصالات مثل التقاضي عن بعد.

أشار عادل حامد، إلى أن الشركة تعمل في الوقت نفسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وفي سبيل ذلك تعمل الشركة على إنشاء 2000 برج محمول بمختلف أنحاء الجمهورية خلال عامين، وبالفعل انتهت من إنشاء المرحلة الأولى، وتعمل على استكمال باقي الأبراج، والممولة من خلال تمويل من بنك التنمية الأوروبي، والذي وقعته الشركة مؤخرًا لاستكمال تنمية وتغطية البنية اللاسلكية في مصر.

ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إلى انتهاء الشركة من تجارب تشغيل شريحة المحمول الصديقة للبيئة لعملاء "وي"، وسيتم طرحها قريبًا للمستهلك النهائي، بتكنولوجيا مختلفة تسهل على العميل الانتقال من الشريحة القديمة إلى شريحة مدمجة داخل الهواتف المحمول بتكنولوجيا وجودة خدمة أفضل.