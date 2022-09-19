وقال الرئيس الإيراني - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه لا توجد خطط للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن أو إجراء مفاوضات مع قادة الولايات المتحدة، ذلك في الوقت الذى لا تزال فيه المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية متوقفة.

ومن المقرر أن يلقي رئيسي - الذي يرافقه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والمفاوض النووي علي باقري كاني - كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع اليونسكو حول الأديان.