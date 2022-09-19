رئيس أساقفة كانتربرى يدعو للصلاة من أجل العائلة المالكة قبل جنازة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

دعا رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الناس للصلاة من أجل العائلة المالكة وهم يجتمعون اليوم في جنازة الملكة الرسمية.

وقال فى تغريدة على "تويتر" "دعونا نصلي من أجل العائلة المالكة وهم يجتمعون اليوم لنثني على جلالة الملكة إليزابيث الثانية في يدي إلهنا المحب والمخلص، نجتمع معًا لنقدم احترامنا للحياة الطويلة، التي عاشتها في خدمة شعبها ومخلصها يسوع المسيح."

ويقود رئيس أساقفة كانتربري جزء من الصلاة خلال المراسم الرسمية لجنازة الملكة فى كنيسة وستمنستر بعد قليل.

وفتحت كنيسة وستمنستر آبى أبوابها استعدادا لوصول الرؤساء والوفود للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية بعد أن تم إغلاق قاعة وستمنستر والتي رقدت خلالها الملكة فى نعشها لمدة 4 أيام وشاهدها قرابة نصف مليون شخص لتقديم احترامهم وإلقاء نظرة الوداع عليها.

واجتاز الحرس الملكى بوابات الدير وتمركز الجنود عند البوابات المعدنية فى انتظار بدء الإجراءات.

وستضم الجنازة، التي ستكون واحدة من أكبر التجمعات لرؤساء الدول والعائلة المالكة التي تستضيفها المملكة المتحدة منذ عقود ، العائلات الملكية الأوروبية وقادة العالم.