رئيسة وزراء نيوزيلندا: الملكة إليزابيث أعطتنى أفضل نصيحة للجمع بين الأمومة والمنصب

كتبت رباب فتحى

قالت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا إن الملكة إليزابيث الثانية، والتى رحلت عن دنيانا منذ أيام، أعطتها أفضل نصيحة حصلت عليها بشأن الجمع بين واجبات قيادة بلد وكونها أماً جديدة وهى "استمري في الأمر".

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، المتواجدة في لندن لحضور جنازة الملكة، إن أول لقاء لها مع الملكة إليزابيث الثانية كان في عام 2018 ، عندما تم انتخابها رئيسة للوزراء وكانت حاملًا بابنتها نيفي.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أرديرن واحدة من حفنة من قادة العالم الذين أنجبوا أثناء توليهم مناصبهم ، وقالت إنها كانت تفكر في كيفية إدارة ولادة طفلها الأول أثناء قيادة بلد.

وقالت لبي بي سي: "من بين الأشياء التي تدور في ذهني إلى جانب كوني رئيسة وزراء جديدة أن أكون رئيسة وزراء وأم - وعندما تفكر في القادة الذين كانوا في هذا المنصب ... كان هناك القليل جدًا للتطلع إليهم".

وأضافت "لذلك قلت لـ [الملكة] ،" كيف تدبرين الأمر؟ "وأتذكر أنها قالت ،" حسنًا انت فقط تقومين بالأمر. استمرى فى فعل ذلك ". وقد كانت هذه في الواقع أفضل نصيحة يمكن أن أحصل عليها وأكثرها واقعية".

وتابعت بالقول "أرى الآن ما يتطلبه الأمر لتكوني أماً وزعيمة - وقد فعلت ذلك مرات أكثر مني."