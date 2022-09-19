دينا عبد العليم تشيد بمبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"

كتب أحمد عرفة

وجهت الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم، النائب الأول لرئيس تحرير اليوم السابع، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق مبادرتها "أخلاقنا الجميلة"، موضحة أنه لابد أن نركز على قيمة الأسرة وقيمة المنزل، ولابد أن نتحدث مع الناس عن أن أى دعوة قد تهدم البيت وتنتقص من قيمته أو تعادى ونتحدث عن خطورتها، فهناك قيمة كبيرة لابد من الحفاظ عليها وهو المنزل لأنه يخرج أناس واعيين ويفيدون وطنهم.

وأضافت الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار: نحن نحتاج عندما نطرح الفكرة أن نطرحها فى سياقها المضبوط فإذا قلت أن المرأة ليست ملزمة بشيء فى بتيها فلابد أن أذكر الحالة كاملة وأنها تتعرض لأشياء معينة، فالبيت قيمة كبيرة والأسرة قيمة كبيرة وتربية الأولاد قيمة كبيرة أيضا.

وتابعت الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم: لا يوجد صراع بين الرجل والمرأة فالغلبة فى صالح البيت فأنا لدى رأى والطرف الأخر وهو الزوج وشريك لديه رأى فما هو فيه مصلحة البيت سيتم فالعلاقة ليست حربا، والموضوع ليس معركة مع الرجل فكل زوج وزوجة اتفقا على عمل بيت من حقهم أن يسيرون بيتهم بالطريقة التى تناسبهم.

وقالت الكاتبة الصحفية دينا عبد العليم، أصبحنا نعيش وسط التريندات، فنحن تعلمنا أن البيوت أسرار، ووصية الأم لأى بنت عندما تتزوج أن مشاكلك لا تخرج من بيتك فخروج أسرار البيوت له عواقب وخيمة، ولكن أصبحنا نعيش تريندات تدخل داخل البيوت ونقول للسيدات ماذا يفعلن فى بيوتهن وماذا لا يفعلن، وهذا خطأ، وفالرجل والمرأة يتفقان على ما يقومان به فى منزلهما.