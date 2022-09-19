اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. حقيقة بيع 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة (إنفوجراف)

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:46 م
خليك واعى.. حقيقة بيع 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة (إنفوجراف) الانفوجراف

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نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما يتم تداوله، حول عزم الحكومة بيع 5 مستشفيات تابعة للوزارة، وقال عبد الغفار: "لن تقوم الحكومة أو وزارة الصحة بعرض أى من المستشفيات التابعة لها للبيع بأى شكل من الأشكال".

 

-نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله حول عزم الحكومة بيع 5 مستشفيات تابعة للوزارة

بيع 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة
بيع 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة

 

وأكدت: "لن يتم طرح أى من مستشفيات الوزارة للبيع بأى شكل من الأشكال".

 

-طرحت الهيئة الاقتصادية التى أنشئت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964، إحدى المستشفيات للاستثمار وهى هليوبوليس الخاصة بالسياحة العلاجية.

 

-الهيئة تابع لها 5 مستشفيات تقدم الخدمات العلاجية مقابل أجر وبإشراف من الوزارة فى القاهرة

 

 

 


خليك واعى

بيع 5 مستشفيات

وزارة الصحة

شائعات



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