اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:29 م
أكرم القصاص
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خطة شاملة لفحص 380 ألف تلميذ بمدارس الدقهلية مع بداية العام الدراسي الجديد

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:57 م
خطة شاملة لفحص 380 ألف تلميذ بمدارس الدقهلية مع بداية العام الدراسي الجديد مدرسة - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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أنهت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، إعداد خطة شاملة لفحص التلاميذ بالصفوف الأول والرابع الإبتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي بالمدارس على مستوى المحافظة، بمستهدف حوالي 380 ألفا، وذلك في بداية العام الدراسي الجديد. 
 
وتتضمن الخطة عمل تجريع جموعي لبعض البؤر ذات نسب انتشار عالية، للقضاء على البلهارسيا في بعض المراكز التابعة للمحافظة، وسيتم عمل معالجة للمجاري المائية التابعة لها، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا.
 
كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالتنسيق مع الوحدات المحلية ورؤساء مجالس المدن والأحياء، بتنفيذ حملات مقاومة البعوض والحشرات، بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض، وفقا لخطة موضوعة مسبقا لمنع والحد من انتشار الأمراض.
 
وأكد الدكتور شريف مكين، أن صحة الدقهلية لا تألوا جهدا في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض، لتوفير المناخ الصحي الآمن للمواطنين.
 
 

مديرية الصحة

العام الدراسي الجديد

فحص طبي

أخبار الدقهلية

المنصورة



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