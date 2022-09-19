ختام أعمال مؤتمر "الشباب والمجمعية" برعاية مجلس كنائس مصر

كتب ـ محمد الأحمدى

اختتم مؤتمر "الشباب والمجمعية - نحو دور أكثر فاعلية في حياة الكنيسة والمجتمع"، أعماله، بعدما عُقد في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2022 في مركز لوجوس البابوي في وادي النطرون، باستضافة قداسة البابا تواضروس الثاني- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبتنظيم من مؤسسة "برو أورينته للعمل المسكوني بالتعاون مع مجموعة نختار الحياة" وبرعاية مجلس كنائس مصر وبحضور رئيس مؤسسة "برو أورينته" الدكتور ألفونوس كلوس.

وتخلل اليوم الأول للمؤتمر، لقاء للشباب قادته الدكتورة فيولا الراهب مع الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي والأمناء العامين المشاركين للمجلس الذين حضروا القس د. بيشوي حلمي، والقس يشوع يعقوب، ومحاضرة بعنوان: خصوصيات السياق المصري للأستاذ جون دانيال، واختتم اليوم بورشة عمل بعنوان رؤية الشباب المسيحي في مصر لأهمية دوره وآليات تفعيله.

وأما اليوم الثاني فتخلله محاضرة بعنوان "نحو دور أكثر فاعلية في حياة الكنيسة والمجتمع" للبروفيسور أسعد قطان. وورشة عمل بعنوان: رؤية الشبيبة للسير معاً، وتخلل اليوم العديد من مداخلات الشباب "قلب الكنيسة النابض".

واختتمت أعمال المؤتمر في اليوم الثالث في زيارة للأديرة القريبة من مركز لوغوس البابوي.