حي الدقي يضبط 6 مخالفات فى حملة مكبرة بميدان عمان.. صور

كتبت - مرام محمد

قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، بشن حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات، بشوارع مصدق والدقي والتحرير، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدي للمخالفات وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات إتلاف الأسفلت بغسيل السيارات في الطريق العام بمحيط مسجد مصطفى محمود ورفع اشغالات كافيهات ميدان عمان مع تطبيق غرامات فورية على مخالفين؛ استجابة لشكاوى المواطنين.

واستمرت الحملة تحت غطاء أمني من قسم شرطة الدقي وشرطة المرافق بقيادة المقدم هيثم خلف، لتحقيق التواجد الميداني للحي والمحافظه على الانضباط.