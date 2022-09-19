حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالسوق السياحي فى أسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى غرب، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتصدى لأى مخالفات، حيث تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع شرطه المرافق بنطاق شارع ابطال التحرير وشارع الكورنيش والسوق السياحى.

أسفرت الحملة عن رفع 63 حالة إشغالات وتحرير 7 محاضر إشغال طريق ومصادرة 12 شيشة مع اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة فيما شدد المحافظ على أنه لن يسمح بتجديد الترخيص أو التشغيل للرحلات السياحية إلا لعربات الحنطور المميزة والملتزم أصحابها بخط السير المحدد طبقاً للبرنامج السياحى والذى سيتم إخطار الجهات المختصة به منها نقابة المرشدين وغرفة الشركات السياحية ومكتب وزارة السياحة، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان.

وأمر اللواء أشرف عطية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لإجراء عملية فرز لعربات الحنطور الصالحة تمهيداً لتجميلها وتزينها، مع تركيب تصميمات الهوية البصرية بفكر جديد ومبهج، وكذا تركيب أرقام الترخيص الجديدة لإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن إعادة تأهيل السائقين للالتزام بالقواعد المرورية وحسن معاملة المواطنين والزائرين، موجهاً بقيام اللجنة بعملية استبدال عربات الحنطور الغير صالحة والمتهالكة بعربات ذات كفاءة عالية على أن يقوم أصحابها بتسديد فرق الأسعار على أقساط شهرية، وهو الذى سيتبعه تفكيك العربات القديمة وتكهينها وتخزينها مع المتابعة الدقيقة حيث سيتم إحالة أى محاولة للتلاعب إلى جهات التحقيق المختصة.