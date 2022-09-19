حريق فى 3 منازل وأرض زراعية بمنطقة السد العالى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شب حريق مساء اليوم، الإثنين، فى 3 منازل وأرض زراعية بمنطقة السد العالى شرق مدينة أسوان، وتسبب الحريق فى إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وجارى إسعافهم.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة النجدة، بنشوب حريق فى منطقة السد العالى شرق، وأتت النيران على 3 منازل متجاورة بجانب أرض زراعية بها نخيل.

ووجه مدير أمن أسوان، بتحريك سيارات الإطفاء اللازمة لمكان الواقعة للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق تم إسعافهم بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة فى المكان.