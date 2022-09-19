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حريق فى 3 منازل وأرض زراعية بمنطقة السد العالى بأسوان

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:23 م
حريق فى 3 منازل وأرض زراعية بمنطقة السد العالى بأسوان حريق - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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شب حريق مساء اليوم، الإثنين، فى 3 منازل وأرض زراعية بمنطقة السد العالى شرق مدينة أسوان، وتسبب الحريق فى إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وجارى إسعافهم.
 
تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة النجدة، بنشوب حريق فى منطقة السد العالى شرق، وأتت النيران على 3 منازل متجاورة بجانب أرض زراعية بها نخيل.
 
ووجه مدير أمن أسوان، بتحريك سيارات الإطفاء اللازمة لمكان الواقعة للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق تم إسعافهم بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة فى المكان.
 
 

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