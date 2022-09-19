حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى 29.6 مليار دولار 2021

كتب إسلام سعيد

استقبل المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة أنطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي، حيث استعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما تم إستعراض آخر مستجدات الوضع الاقتصادى العالمى، حضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب .

وقال الوزير إن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع دول الاتحاد الأوروبى بإعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى بلغ العام الماضى نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 24.5 %.

وأشار سمير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعد ثاني أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية على نقل التكنولوجيات الصناعية الاوروبية المتطورة للصناعة المصرية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الأوربية للسوق المصري والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة من اسواق دول القارة الافريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

ومن جانبه أكد انطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الاوروبي حرص البرلمان على توسيع آطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية في مصر في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وذلك في اطار توجهات تعزيز سياسة الجوار الاوربية، مشيراً الى ان مصر تعتبر احدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الاوروبية وذلك في اطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية

وأشار إلى تقدير القارة الأوربية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الأصعدة وذلك باعتبارها احدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتاً الى حرص البرلمان الأوروبي على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.