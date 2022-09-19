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حبس متهم ضبط بحيازته 25 كيلو من مخدر الحشيش فى الشروق

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:16 ص
حبس متهم ضبط بحيازته 25 كيلو من مخدر الحشيش فى الشروق حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم ضبط بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.
 
وكانت تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، والمعنية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط (سائق- ميكانيكى) أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى).
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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