حبس متهم ضبط بحيازته 25 كيلو من مخدر الحشيش فى الشروق

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم ضبط بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وكانت تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، والمعنية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، من ضبط (سائق- ميكانيكى) أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.