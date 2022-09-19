حبس المتهمين بقتل تاجر داخل شقة مستأجرة بحدائق أكتوبر بسبب خلافات مالية

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل تاجر داخل شقة مستأجرة بحدائق أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات مالية .

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الضحية، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وتوصلت التحريات أن شخصين تربطهما خلافات مالية مع المجني عليه، وقتلاه طعنا بسلاح أبيض وتم ضبطهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مستأجر الشقة مصاب بعدة طعنات.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الضحية قتله شخصين بسبب خلافات بينهم على مبلغ مالي تصل قيمته إلى 35 ألف دولار، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.