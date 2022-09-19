جو بايدن: القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان حال حدوث غزو صينى

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، جاء ذلك في حوار مع شبكة "CBS" الأمريكية.

وكانت الصين أعلنت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن مناورات في المياه المحيطة بتايوان، وهو اعتبرته تايبيه عملا "غير عقلاني"، فيما أعربت اليابان عن قلقها من هذه التحركات، وبيونغ يانغ تدعم بكين بالكامل".

ودعت الصين في وقت سابق واشنطن إلى التوقف عن لعب ورقة تايوان، وحذرت أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.

أما بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي، إن "أوكرانيا لا تخسر الحرب وهي بصدد تحقيق مكاسب في مناطق معينة".

أما عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فشدد بايدن قائلا: "إدارتي تعمل للسيطرة على التضخم وأنا متفائل أكثر مما كنت منذ زمن بعيد".