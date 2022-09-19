جولات تفقدية لمديرى الإدارات بأسوان لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد

أسوان - صلاح المسن

تابعت مديرية التربية والتعليم بأسوان، استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد 2023 /2022 ، وقام مديرو الإدارات بمتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة العامة للمدارس المختلفة، وإعداد قوائم الفصول واستلام الكتب الدراسية من المخازن ، وفرش جميع الفصول لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب بالإضافة إلى انضباط سير العمل وجاهزية الجدول المدرسى، وأكدوا على سرعة تلافى بعض السلبيات التى تم رصدها وإزالتها حتى تكون المدارس على أتم الاستعداد فى أول يوم دراسى.

ففى إدارة كوم امبو التعليمية، قام خالد محمد صالح مدير الإدارة اليوم بمتابعة مدارس السيدة نفيسة الاعدادية و احمد عرابي الابتدائية والريفية الجديدة الابتدائية.

كما تابع عباس محمود وكيل الادارة مدرستى العليقات الابتدائية والاعدادية.

كما والفصل الواحد )، وفى إطار متابعة برامج التنمية المهنية للمعلمين تابع مدير الإدارة تدريب (التغيرات المناخية )



وفى إدارة نصر النوبة تفقد سيد برجاس آخر استعدادات مدرستى الشيخ مرسى على الاعدادية والبطل أحمد ادريس للعام الجديد.

وشهد سيد برجاس مدير إدارة نصر النوبة جانباً من تدريب المعلمين للترقى(التغيرات المناخية) بثلاث قاعات مختلفة



كما شهد حسن الرحلاوى مدير إدارة ادفو التعليمية اليوم اجتماع قسم التعليم المجتمعى بمعلمات مدارس التعليم المجتمعى بالادارة ، وتناول الاجتماع كيفية استقبال العام الدراسي الجديد والتلاميذ قبل يوم من بداية العام الدراسى وتخصيص اليوم الأول لذكرى السادس من أكتوبر وتعريف الطلاب بهذه الملحمة الكبرى فى تاريخ مصر الحديث.



كما شهد مدير الإدارة تدريب تفعيل دور المدرسة فى تنمية الوعى بالتغييرات المناخية لجميع المراحل بقاعة سالم هلالى الابتدائية







