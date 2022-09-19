اليوم السابع
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جوتيريش: نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة أمر غير واقعي

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:44 م
جوتيريش: نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة أمر غير واقعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المطالب بنقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة بأنه أمر غير واقعي.


وردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تبدأ الدول في الضغط بقوة أكبر لنقل المقر الرئيسي للأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى موقع آخر، قال جوتيريش، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، "لا أعتقد أن هذا أمر واقعي".


وأضاف: "أُصر على أن الدولة المضيفة يجب عليها الالتزام بمنح حق الوصول لوفود جميع البلدان الأخرى للوصول إلى مقر الأمم المتحدة للعمل في إطار المنظمة، وموقفنا هذا واضح للغاية، وقد ناضلت بعناد من أجل إصدار التأشيرات لأعضاء الوفود الروسية".


الأمم المتحدة

انطونيو جوتيريش

مقر الأمم المتحدة

نيويورك



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