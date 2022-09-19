جمارك الدخيلة تضبط سجائر أجنبية مهربة بقيمة 50 مليون جنيه

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالتنسيق مع محمد البسيوني مدير عام الحركة وطلعت مراد مدير عام أمن المنطقه الشمالية وإدارة الفحص بالأشعة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانونالجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيرادوالتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وبناء علي تحريات سرية والتحقق منها بجهاز الفحص بالأشعة من صحة المعلوماتمفادها إعتزام شركة م . ع . م تهريب أصناف محظور دخولها إلى البلاد داخل حاوية مقاس٤٠ قدم رقم TRHU6677153 ومحرر عنها شهادة جمركية رقم 338483 لسنة ٢٠٢٢ قادمةمن إحدي الدول العربية ومتواجده بميناء الدخيلة.

تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة هشام السيد بدر مدير إدارة الفحص والمعاينة ومحمدالشرقاوي مأمور التعريفة ومحب الدين عبدالحكيم مدير التعريفة وعادل محمد مصطفيمأمور تهرب جمركي ومحمد أبو اليزيد عجوه مدير الحركة بالتنسيق مع عضو لجنةالرقابة الإدارية فتبين وجود ١٤٨٢ كرتونه بعدد ٧٤٠٩٠٠ علبة سجائر أجنبية ماركةcaptine black مخبأة داخل الحاوية، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى ٤٩ مليون و ٧٨٨ ألف جنيه.

قرر مجدى كمال رئيس الادارة المركزية لجمارك الدخيله اتخاذ الاجراءات القانونية وتحريرمحضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الإلتزام التجارى والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجياالإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.