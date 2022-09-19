جلسة توعوية عن الحقوق الزوجية للأزهر ضمن مبادرة " أنت الحياة" ببحر البقر بالشرقية

شارك مركر الفتوى بالأزهر الشرريف، فى جلسات الدوار التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة " أنت الحياة" والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة وذلك فى ثانى محطاتها بقرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام بداية من 17 سبتمبر الجارى، وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.

وتحدث ممثل مركز الفتوى، عن الحقوق الزوجية وكيفية اختيار شريك الحياة، وتوعية الأسر بضرورة إختيار الزوج والزوجة الصالحة وكيفية تربية الأبناء لكى نعيش فى مجتمع أمان، وتم فتح باب المناقشات خلال الجلسة والرد على استفسارات السيدات حول بعض القضايا المجتمعية.

ويشرف على المبادرة،سعيد عباس، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالشرقية،بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة ، والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية وبمشاركة كافة الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية.

تم مواصلة تنظيم قوافل طبية وثقافية وفنية وورش عمل لاكساب أبناء القرية المهارات المختلفة في الحرف اليدوية، وندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتدخين والزواج المبكر والحمل المتكرر، كما تتضمن المبادرة عقد ملتقى توظيفي ، تشارك فيه 9 شركات، لتوفير 500 فرصة عمل للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، كما تضمنت المبادرة عروض ترفيهية للأطفال وورش عمل للسيدات تشمل ورش للرسم علي الخشب ، والقماش ، والزجاج المعشق، وصناعة منتجات الصابون.

وقال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية، إن قرية شهداء بحر البقر هي إحدى قرى مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة، وتضم 37 تابع وجاري تطويرها في إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع المعاناة عن المواطنين به، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمعات خدمية زراعية وبيطرية والمركز التكنولوجي، وإنشاء 5 محطات رفع وطرد وشبكة انحدار للصرف الصحى، ومد شبكات مياه جديدة بطول 8 كيلو و700متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية، والانتهاء من إنشاء 3 كبارى، ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.