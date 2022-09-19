جامعة طنطا تقدم خدمات طبية لـ 1195 حالة وزراعة 50 شجرة مثمرة بالسنطة

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قافلة تنموية شاملة إلى قرية كفر سليمان عوض بمركز السنطة محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة تكرس جهودها لدعم المبادرات الرئاسية لاستهدفها النهوض بواقع الحياة في المجتمع المصري وتحسين الظروف المعيشية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030، موضحاً أن قافلة اليوم ساهمت بمبادرتين رئاسيتين "100 مليون شجرة"، و "حياة كريمة"، مضيفاً أن جامعة طنطا نظمت 3 قوافل إلى مدينة السنطة شملت توقيع الكشف الطبي على 3735 في مختلف التخصصات الطبية وصرف الدواء بالمجان، وتحويل 200 حالة للعلاج بمستشفيات الجامعة، بالإضافة إلى القوافل التوعوية والزراعية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومحو أمية 140 مواطن.

وتفقد الدكتور محمود سليم العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكداً على اهتمام الجامعة بتنويع الخدمات التي تقدمها القوافل للأهالي من خدمات طبية وتوعوية وبيئية بهدف تنمية الوعي لديهم وتوفير حياة صحية كريمة ومجتمع تنموي متقدم، مضيفاً أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1195 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 67 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و 127 في عيادة الاطفال، و 164 بالعظام، و 156 جلدية، 116باطنة، و 76 مسالك بولية، و 127 أنف وأذن، و 46 جراحة عامة، و 64 صدر، و 43 نفسية وعصبية، و 183 جراحة عيون، و 26 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 74 حالة بواقع حالة 6 مسالك بولية، و 8 عظام، و 4 صدر، و 7 أطفال، و 9 باطنة، و 12 جلدية، و 14 رمد، و 4 أنف وأذن، و2 مخ وأعصاب، و 3 قلب، و5 جراحة.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 70 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.