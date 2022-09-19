جامعة بنى سويف تنظم المؤتمر العلمي "التغيرات المناخية تقييم الآثار وتقديم الحلول"

وقال الدكتور منصور، إن المؤتمر العلمي شهد مشاركة عدد من الهيئات والجهات المختصة بالمؤتمر مثل الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات الصناعية بالإضافة إلى مركز التميز للمياه و هو مركز تم إنشاءه عام 2019 في جامعة الإسكندرية تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة،

ويقدم مجموعة من المنح والخدمات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال المياه، وذلك بالشراكة مع خمسة جامعات مصرية منها جامعة بنى سويف وخمس جامعات أمريكية، وتم عرض إنجازات المركز السابقة و الخطط المستقبلية له خلال المؤتمر، وشارك بالمؤتمر مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة وهو مشروع تابع لوزارة البيئة ينفذ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجلس العالمي لحماية الطيور.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن المؤتمر ناقش مشكلات التغير المناخي في محاولة لإيجاد حلول لها من خلال إلقاء المحاضرات من قبل المختصين من كبار الأساتذة والباحثين في مجال تغير المناخ، مع عرض ملصقات علمية لأبحاث علمية تشمل

موضوعات متعلقة بالتغير المناخي، مضيفاً أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.

وأشاد الدكتور منصور حسن برؤية القيادة السياسية واهتمام الدولة على استضافة مصر لـ"كوب 27" لما هناك من أهمية بهذا الملف، وأن الجامعة نظمت دورات تدريبية لطلاب الجامعة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتنمية الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية وأثر هذه التغيرات علي المجتمع المحيط.



المؤتمر العلمي عن التغيرات المناخية (1)