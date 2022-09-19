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جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للعام 2022-2023.. غدا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:09 ص
جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للعام 2022-2023.. غدا جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تعلن جامعة الأزهر، غدا الثلاثاء نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول، وستعقد الجامعة مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق. 
 
يذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور التنسيق، وفقا للأعوام السابقة هى كالآتى: 
 
- شهادة ميلاد
 
- 4 صور من شهادة الثانوية
 
- ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)
 
- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر
 
- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6
 
- استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)
 
- دوسيه بلاستيك

جامعة الازهر

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تنسيق جامعة الازهر

تنسيق الازهر 2022

تنسيق جامعة الأزهر 2022

تنسيق الثانوية الازهرية

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تنسيق الثانوية الازهرية 2022

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