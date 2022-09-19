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جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها خلال ساعات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:21 ص
جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها خلال ساعات جامعة الازهر
كتب لؤى على

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تستعد جامعة الأزهر لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول ، وتستعد الجامعة لعقد مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق. 
 
الجدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور التنسيق، وفقا للأعوام السابقة هى كالآتى: 
 
- شهادة ميلاد
 
- 4 صور من شهادة الثانوية
 
- ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)
 
- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر
 
- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6
 
- استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)
 
- دوسيه بلاستيك

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