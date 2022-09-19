جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها خلال ساعات

تستعد جامعة الأزهر لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول ، وتستعد الجامعة لعقد مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق.
الجدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور التنسيق، وفقا للأعوام السابقة هى كالآتى:
- شهادة ميلاد
- 4 صور من شهادة الثانوية
- ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)
- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر
- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6
- استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)
- دوسيه بلاستيك
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