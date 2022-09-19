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توقف عن استخدام مبرد المياه بهذه الطريقة لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. التفاصيل

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:00 ص
توقف عن استخدام مبرد المياه بهذه الطريقة لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. التفاصيل مبرد مياه
كتبت رحمة رمضان

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هناك خاصية توجد بمبرد المياه يجب التوقف عنها لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية وهى خاصية تسخين المياه، والتى يتركها العديد من المواطنين اعتقادا منهم أنها لا تستهلك كهرباء ولكنها تعادل استهلاك الدفاية و غلاية المياه وتعد سبب رئيسي في ارتفاع فاتورة الاستهلاك، لذلك ينصح دائما بغلق زر الساخن بالمبرد فى حالة عدم الاحتياج له لتقليل استهلاك الكهرباء نظرا لأنه يستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
 
وفيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه:
 
1.  تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .
 
2.  الأخذ في الاعتبار مدة ضمان مبرد المياه الذي تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.
 
3. من صفات أفضل مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي، فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة إذا كنت تعيش في مكان الكهرباء فيه غير مستقرة.
 
4. لابد توافر جميع خواص الأمان خصوصا قفل الأمان للمياه الساخنة حتى تحمي الأطفال.
 
5. ليس من الضروري أن يحتوى أفضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه، فوحدك قادر على تحديده طبقا لإستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائي يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مبرد المياه

ترشيد استهلاك الكهرباء

فاتورة الكهرباء الشهرية



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