تنفيذ 38 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استعرض اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية مرة أخرى و ذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي انطلقت منذ 13 أغسطس الجاري وحتى 27 أكتوبر 2022 على ثلاث مراحل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أيَّة مخالفات من شأنها التعدِّي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه القيام بتلك المخالفات.

وشهد مركز ومدينة الإسماعيلية اليوم الاثنين حملة لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 38 حالة إزالة لتعديات على أراضي ولاية الزراعة عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة وتقسيمات، على مساحة تقدر بنحو 26100م2 في أرض المحجر بالكيلو 7 غرب، والكيلو 6 "جمعية الفردان الزراعية".

وتمت الإزالة بمعدات مجلس المدينة وبحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وشدد "بشارة" على ضرورة متابعة رؤساء المراكز و المدن لملف التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون مع المتعديين على أملاك الدولة.