تنفيذ مشروعات صرف لـ22 قرية بحياة كريمة وتدعيم رصيف 96 بالدخيلة بـ1.7مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات قطاع الأعمال العام، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بجانب مشروعات متنوعة؛ بهدف تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف ربوع الوطن وبما يعظم من إيرادات وارباح شركات قطاع الاعمال العام بقيمة تبلغ نحو 20 مليار جنيه للقابضة للتشييد والتعمير.

وكشف المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والانشاءات "إيجيكو"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتى في الأولوية الأولى للشركة والشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، وفق توجيهات المهندس هشام أبو العطا الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة، كاشفا أنه تم الحصول على تعاقدات جديدة بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، عبارة عن استكمال تنسيق وتدعيم رصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة، بقيمة 85 مليون جنيه من خلال مناقصة وتوصيل الصرف الصحى لنحو 22 قرية في الصعيد.





وأضاف أحمد أبو شبانة أنه يتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بميت عافية والعسالته والبر الشرقى ومليج بقيمة 103 ملايين جنيه ،علاوة على تنفيذ مشروعات الصرف لقرى ميت القصرى ومنشاة عبد المنعم رياض، وكفر طه شبرا وكفر ميت سراج بتكلفة 135 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات الصرف لقرى وادى عبادى و1،2،3، وزنيقة وأبو النصر، وادفو القبلى والرمادى بحرى بقيمة 690 مليون جنيه.

كما يتم تنفيذ مشروعات الصرف بقرى البدوى القبلية والبدوى البحرية والست جلفدان ،بجانب شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة لتنفيذ مشروع الصرف لقرى بني خالد ونزلة أحمد يونس، وشم البصل القبلية والبحرية ومحطة معالجة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، بقيمة 700 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ أعمال ضمن مبادرة حياة كريمة بالبحيرة بقيمة 590 ألف جنيه.

وحول إجمالى العمل بحياة كريمة كشف المهندس أحمد أبو شبانة أنه جار توصيل الخدمات والمرافق لـ40 قرية فى الصعيد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى محافظات قنا والمنيا 5 قرى بحوالى مليار جنيه، وبنى سويف 18 قرية مركز ببا فى حدود مليار ونصف وأسوان فى 9 قرى بمركز ادفو شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطتين معالجة بنحو 4 مليارات جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أبو شبانة لـ"اليوم السابع" أنه تم قطع شوطا كبيرا فى تنفيذ المرافق، خاصة شبكات الصرف الصحى التى بلغت نحو 85% خاصة أن توصيل بقية المرافق يرتبط بها، وبالتالى يتم الانتهاء منها أولا حتى يتسنى توصيل خطوط الغاز أو الكابلات أو المياه والاتصالات، موضحا ان التركيز على قرى الصعيد المرحومة من الخدمات لتحويلها لقرى نموذجية.

وأوضح أن الأهمية أن يشعر المواطن بها كهدف أساسى للمبادرة الرئاسية غير المسبوقة فى تاريخ مصر، لافتا أن ما يتحقق من مشروعات على أرض مصر حاليا يعتبر من المعجزات فى سرعة انجاز الأعمال فى وقت قياسى.