اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2022.. اليوم آخر موعد للتقديم بمرحلة تقليل الاغتراب

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. اليوم آخر موعد للتقديم بمرحلة تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى - رشا مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينتهى فى الساعة من مساء اليوم الاثنين 19 سبتمبر، التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب) وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بمد فترة التقديم لمساء اليوم، وتأكيده أن ذلك يأتي حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.
 
ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثانى تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.
 
وناشدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، وأن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022.
 
وبُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.
 
 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات2022

موقع التنسيق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب حتى السابعة مساء غد

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:08 ص

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على الأوراق المطلوبة للسكن بالمدينة الجامعية بحلوان

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:59 م

تنسيق الجامعات 2022.. غلق التقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق اليوم

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:00 ص

تنسيق الجامعات 2022.. غدا آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة .. واستمرار فتح باب التسجيل للدبلومات الفنية حتى 22 سبتمبر.. وإتاحة تعديل الرغبات حتى آخر يوم بالمرحلة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة