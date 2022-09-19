"تعليم الجيزة" تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات التعلم الحديثة

كتبت - مرام محمد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ورشة عمل لمادة اللغة الانجليزية بمعمل الأوساط بالمدرسة السعيدية الثانوية لإدارات جنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور، وذلك تحت رعاية أشرف سلومة وكيل الوزارة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وسلطت الورشة الضوء على طريقة التحضير وفقًا للمناهج الجديدة واستراتيجيات التعلم الحديثة واستخدام الأنشطة داخل الفصول لتوصيل المادة لطلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية.

وفي ذات السياق، بدأت المديريات والإدارات التعليمية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قامت المدارس بفرش الفصول وإجراء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022 - 2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2023/2022 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.