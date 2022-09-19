تعليم الأقصر تستكمل الدورات التدريبية حول ظاهرة التغيرات المناخية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تقديم دورات تدريبية مكثفة حول ظاهرة التغيرات المناخية لدعم القيادات والمعلمين فى مختلف الإدارات التعليمية بالأقصر والبياضية والزينية والطود وإسنا وأرمنت والقرنة، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لإستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنمية الوعى بقضية التغيرات المناخية وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلك القضية.

وفي هذا الصدد يقول موسى عبد الله مسئول التربية البيئية والسكانية، والمشرف على الدورات التدريبية بتعليم الأقصر، أنه تم البدء فى فعاليات الدورات التدريبية للمعلمين بجميع المدارس والإدارات التعليمية حول ظاهرة التغيرات المناخية، بتقديم دورة تدريب لدعم معلمى إدارة البياضية التعليمية، وكذلك تم بدء تقديم دورة بحضور مدير إدارة الزينية ووكيل الإدارة ورؤساء الأقسام التعليم الإبتدائي والإعدادية والثانوي والتربية البيئية والسكانية والصحية، وكذلك دورة مدير إدارة القرنة ووكيل الإدارة ورؤساء الأقسام التعليم الإبتدائي والإعدادية والثانوي والتربية البيئية والسكانية والصحية.

وأضاف موسي عبد الله لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم استمرار التدريبات حول ظاهرة التغيرات المناخية على مدار الأيام الماضية، حيث تعقد الدورة على مدار 3 أيام لكل إدارة تعليمية بهدف إعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية البيئية والسكانية ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين، حيث تتناول أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية.

وأكد المشرف على الدورات التدريبية بتعليم الأقصر، أنه سيتم إستمرار تلك الدورات التدريبية حتى يوم 22 سبتمبر الجاري بنهاية الدورات لمسئولى إدارة الأقصر التعليمية، وذلك عقب قرار من وكيل الوزارة بالبدء فى إعداد خطة لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس بقضية التغيرات المناخية، حيث أن حملات التوعية تتم من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية والندوات للطلاب والمعلمين بجميع مدارس المديرية على ظاهرة التغيرات المناخية، وإعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية البيئية والسكانية ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين، حيث تتناول أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية.

وأكدت المديرية على أنه من المقرر تدريب عدد 150 معلمًا بكل إدارة تعليمية لجميع مراحل التعليم المختلفة، بواقع 1050 معلما كمرحلة ثانية، حيث يتم تدريب ما يقرب 3000 معلم من خلال تدريب الترقيات لهم بقاعات مختلفة على مستوى المديرية، بجانب الأكاديمية وبالتنسيق مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، بالإضافة إلى تدريب جميع مديري ووكلاء المدارس فى الفترة الحالية على التغيرات المناخية، وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية فى المديرية والإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد.



التدريبات المكثفة للإدارات التعليمية المختلفة بالأقصر



الدورات التدريبية حول ظاهرة التغيرات المناخية



تدريب المعلمات فى إدارات تعليم الأقصر



تعليم الأقصر تستكمل الدورات التدريبية حول ظاهرة التغيرات المناخية