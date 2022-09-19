تعرف على مكاتب استخراج اشتراكات المترو للطلبة بالخطوط الثلاثة

كتب ـ سيد الخلفاوى

خصص مترو الأنفاق ، مكاتب لاستخراج الأشتراكات بالخطوط الثلاثة الخاصة بالطلبة، حيث يبدأ مترو الأنفاق فى استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية اعتبارا من يوم السبت 24 سبتمبر 2022 طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا داخل جميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، وسيتم مد ساعات العمل حتى السادسة مساء من يوم 1 أكتوبر ولمدة شهر .

وفى النقاط التالية أماكن إصدار الاشتراكات وسحب الاستمارات.

1- مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ).

2- مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ).

3- مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة 3 - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ).

4- تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .

وبدأ سحب استمارات اشتراكات الطلبة يوم الجمعة الماضي، من داخل جميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات الخطوط الثلاثة طوال ساعات التشغيل بجانب مكاتب الاشتراكات تسهيلا للطلاب لأمكان ختم الاستمارة من الجهة الدراسية مع مراعاة توضيح الرقم الكودى.