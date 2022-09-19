تعرف على خطوات وأوراق الحصول على رخصة مشروع وحدات العربات المتنقلة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، تم تنفيذ مشروع وحدات العربات المتنقلة لأول مرة في محافظة الأقصر على غرار شارع مصر لتشجيع وفتح فرص عمل للشباب من الجنسين بمنطقة الجولي فيل، والتي كانت عبارة عن مجرى مائي محدود وبالتنسيق مع مديرية الري بمحافظة الأقصر، حيث تمت تغطية هذا المجرى وتمت توسعة الطريق حتى يصبح طريق سياحي لعبور الأفواج السياحية من الشرق للغرب وتم رصفه وتزويده بأعمدة الإنارة وتشجيره.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه للحصول على الرخصة يجب على المتقدم تجهيز الأوراق الآتية:- (صورة بطاقة الرقم القومي - صحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور - شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث - شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد باستيفاء العربة لجميع الشروط الصحية - شهادة صحية لجميع العاملين بالعربة).

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، أنه تبلغ مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى ضرورة موافقة الهيئة العامة لسلامة الغذاء على العربة طبقاً لاشتراطات الهيئة مع الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكانت قد شهدت الأقصر افتتاح أول عربة طعام متنقلة بوسط المدينة، وذلك بالمنطقة المعروفة بإسم شارع مصر بمنطقة الجولي فيل، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مناطق تجمع مشروعات الشباب بتصميم حضارى وفى إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.