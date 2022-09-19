تعرف على أعمال الخطة الاستثمارية لمركز ملوى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر "اليوم السابع"، عدد من المعلومات عن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، وذلك فى إطار اهتمام محافظة المنيا، ببذل الجهود لرفع معدلات التنفيذ وفقاً لأحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات وحرص الدولة على اضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمركز والمدينة.

1-الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضى 2021 / 2022 وما تقدمه الدولة من مشروعات لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين حيث تم الانتهاء من اعمال الخطه الاستثمارية

2-الانتهاء من أعمال رصف شوارع داخل المدينة والمخصص لها مبلغ 31 مليون جنيه، وهى ش عباس العقاد وتفرعاته، ش المعهد الدينى، ش مجمع الكنائس وتفرعاته، ش محمود ابوخليفة وتفرعاته، ش رقم 52،ش المصرف القبلى بحى جنوب المدينة، وتم الانتهاء من اعمال الرصف بحى شرق المدينة والتى لم يسبق لها رصف من قبل ش بورسعيد،ش 26 يوليو،ش المطاحن،ش الثانوية العسكرية» .

3- الانتهاء من توريد ادوات كهربائية من كشافات ولمبات والمخصص لها مبلغ 10 مليون جنية

4- الانتهاء من اعمال عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية.

5-وضمن رفع كفاءه منظومة النظافه تم استلام 29 صندوق قمامة لشوارع المدينة.

6-جارى توريد 2 لودر 2م3، وسيارة مكبس لجمع صناديق القمامة بشوارع المدينة.

7- ادراج اعمال توريد 2 لودر سعة 2 متر3

8- اعمال توريد 2 سياره مكبس لجمع صناديق القمامه.