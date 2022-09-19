تعرف على أسعار اشتراكات وتذاكر القطار الكهربائى الخفيف بعد تخفيضه

كتب سيد الخلفاوى

خفضت وزارة النقل أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام / العاصمة الإدارية بنسبة من 30 لـ40%، كما خفضت أسعار الاشتراكات بنسبة 50%، بالتعاون مع الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف.

وفى النقاط التالية ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطارات الكهربائى الخفيف

تستمر التخفيضات حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه .

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنبه.

الاشتراك الشهرى لاكثر من 9 محطات ب 700 جنيه.

يغطى الاشتراك عددا غير محدود للرحلات طوال الشهر.

سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات.

قيمة التذكرة حتى 7 محطات 15 جنيها.

قيمة التذكرة لأكثر من 7 محطات 20 جنيها.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.