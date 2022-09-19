اليوم السابع
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تعرف على أسعار اشتراكات وتذاكر القطار الكهربائى الخفيف بعد تخفيضه

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:21 ص
تعرف على أسعار اشتراكات وتذاكر القطار الكهربائى الخفيف بعد تخفيضه القطار الكهربائي - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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خفضت وزارة النقل أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام / العاصمة الإدارية بنسبة من 30 لـ40%، كما خفضت أسعار الاشتراكات بنسبة 50%، بالتعاون مع الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف. 
 

وفى النقاط التالية ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطارات الكهربائى الخفيف 

 

 
تستمر التخفيضات حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 
قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه . 
الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنبه. 
الاشتراك الشهرى لاكثر من 9 محطات ب 700 جنيه. 
يغطى الاشتراك عددا غير محدود للرحلات طوال الشهر. 
سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات. 
قيمة التذكرة حتى 7 محطات 15 جنيها. 
قيمة التذكرة لأكثر من 7 محطات 20 جنيها. 
 
جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

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