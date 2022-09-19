تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات الأجرة الرئيسي بمدينة الإبراهيمية بالشرقية

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف بسرعه الإنتهاء من أعمال تجهيز الموقف لتيسير حركه سيارات الأجرة لنقل المواطنين لقراهم ، مشدداً على سرعة الإنتهاء من تركيب "التندات" واللوحات الإرشادية للتيسير على الركاب.

وجه المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف ورئيس مركز ومدينة الابراهيميه بتكثيف الحملات علي الموقف لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الأجرة ، وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من الموقف الجديد وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف، لتوفير الوقت والجهد على المسافرين مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز الإبراهيمية انه جارى الانتهاء من أعمال تطوير موقف الابراهيمية الرئيسي والذي يضم خطوط (السلام - عبود - الزقازيق) بتركيب عدد من التندات الجديده علي مساحة 55 م ليستوعب 95 سياره أجرة لنقل الأهالى إلى 18قرية و170 تابع، وتطوير موقف سيارات الأجرة (كفور نجم) بتركيب تندات جديده على مساحة 9 متر لتستوعب 23 سياره أجرة بتكلفة إجمالية 145 ألف جنيها.

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الإبراهيميه أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الابراهيمية الرئيسي والذي يضم خطوط (السلام - عبود - الزقازيق) لخدمه أهالي المدينه والقرى والتوابع بالإضافة إلى موقف كفور نجم بتكلفة 145 ألف جنيه..