تشريح جثمان خادمة سقطت من الطابق العاشر بعد مشاجرة مع سيدة وزوجها بالوراق

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على خادمة لقت مصرعها بعد مشاجرة مع مالكة الشقة وزوجها بمنطقة الوراق، لبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

اعترفت مالكة الشقة للنيابة نشوب مشادة كلامية بينها وبين خادمتها بسبب أعمال المنزل، فطلبت الخادمة الرحيل وترك العمل فرفضت مما جعلها تغضب فاستلت سكينا من المطبخ، وأصابتها بجروح سطحية بالسلاح الأبيض في أنحاء متفرقة من جسدها فانهارت بالبكاء والصراخ مما أصابها من الخادمة، فاسرعت نحو غرفتها وأغلقتها بالمفتاح وأبلغت الشرطة.

وأضافت مالكة الشقة انها فوجئت بعد الاتصال بالشرطة إلقاء الفتاة بنفسها من شرفة المنزل من الطابق العاشر، وأكدت عدم تورطها في الحادث وليس لها صلة بسقوطها.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا بسقوط سيدة من الطابق العاشر، ما أسفر عن مصرعها في الحال، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن الضحية تعمل خادمة بشقة بالطابق العاشر، وأن مشاجرة نشبت بينها وبين مالكة الشقة، فاستعانت الأخيرة بزوجها، وأسفرت المشاجرة عن سقوط الخادمة من النافذة ومصرعها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.